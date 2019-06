Alexander Zverev fühlt sich in Halle pudelwohl. Foto: Grass Court Halle_Ket

Von Dirk Schuster

Halle (WB). Alexander Zverev kann sich vorstellen, in Halle in die Fußstapfen von Roger Federer zu treten und perspektivisch die Rolle als Turnier-Zugpferd zu übernehmen. Das hat der aktuell beste deutsche Tennisspieler am Sonntag erklärt.