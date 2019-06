Das tat weh: Alexander Zverev rutschte am Montag aus und verletzte sich am Knie. Foto: Oliver Schwabe

Von Dirk Schuster und Hans Peter Tipp

Halle (WB). Neues von Alexander Zverev bei den Noventi Open in Halle: Der 22-Jährige hat das für Dienstag angesetzte Doppel mit seinem Bruder Mischa abgesagt. Grund ist die Knieverletzung vom Vortag.

Zuschauer hatten den deutschen Tennisstar bereits vor der Absage humpelnd und bandagiert auf seinem Hotelbalkon gesehen. Zverev war in seinem Erstrundeneinzel gegen den Niederländer Robin Haase zu Beginn des zweiten Satzes ausgerutscht. Nach einer Behandlungspause konnte der gebürtige Hamburger weitermachen und gewann mit 6:3, 7:5. Nach der Doppelabsage am Dienstag blieb offen, ob Zverev am Mittwoch zu seinem Achtelfinalmatch gegen den US-Amerikaner Steve Johnson antreten kann.