Von Dirk Schuster und Hans Peter Tipp

Halle (WB). Turnierfavorit Roger Federer ist in seinem Auftaktmatch in Halle seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Der 37 Jahre alte Schweizer besiegte am Dienstag beim ATP-Rasenturnier den sieben Jahre jüngeren Australier John Millman sicher und souverän mit 7:6, 6:3.