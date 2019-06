Von Dirk Schuster

Halle (WB). Am Mittwoch war für Alexander Zverev und sein lädiertes Knie noch Schonung angesagt. Sein ursprünglich für diesen Tag angedachtes Zweitrundenmatch gegen den US-Amerikaner Steve Johnson wurde auf Donnerstag verschoben.

Auf dem Spielplan für Donnerstag, der stets am Vorabend veröffentlicht wird, ist Zverevs Match gegen Johnson jedenfalls vermerkt. Die Fans dürfen also weiterhin hoffen, dass sie die Nummer fünf der Weltrangliste mindestens noch ein weiteres Mal in Halle zu sehen bekommen.

Ob die Partie dann auch wirklich stattfinden wird, ist allerdings weiterhin nicht ganz sicher. Immerhin hat Zverev am Mittwoch trainieren können, wie der Turnierveranstalter bestätigte – jedoch stand der 22-Jährige bandagiert auf dem Übungscourt.

In seinem Erstrundenmatch am Montag gegen den Niederländer Robin Haase (6:4, 7:5) war Zverev anfangs des zweiten Durchgangs beim Stand von 0:2 ausgerutscht. Er stürzte und hielt sich das Knie. Nach einer Behandlungspause ging es weiter. Zverev lag 2:5 hinten, kämpfte sich aber zurück und gewann noch mit 7:5.

Sein für Dienstag angesetztes Doppel mit Bruder Mischa ließ er dann aber sausen. Seitdem wird spekuliert, ob die Noventi Open für den aktuell besten deutschen Tennisspieler bereits beendet sein könnten. Seine Teilnahme am Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (1. bis 14. Juli) wird Zverev jedenfalls kaum gefährden wollen.