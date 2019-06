Marcelo Melo (links) und Lukasz Kubot sind in Halle weiter im Rennen. Foto: Oliver Schwabe

Von Hans Peter Tipp

Halle (WB). Die Titelverteidiger Lukasz Kubot/Marcelo Melo dürfen weiter vom historischen Halle-Hattrick träumen. Beim 6:4 6:7 (4:7) 11:9 am Donnerstag im Viertelfinale gegen David Goffin/Pierre-Hugues Herbert (Belgien/Frankreich) musste das Erfolgsduo aus Polen und Brasilien allerdings einen Matchball abwehren. Erst dann machten sie ihren zehnten Sieg in Folge auf dem ostwestfälischen Rasen perfekt.

Die Turniersieger von 2017 und 2018 wollen bei den Noventi Open Geschichte schreiben und als erstes Doppel das Turnier dreimal in Folge gewinnen. Am Donnerstag standen sie auf dem prächtig besuchten Court 1 allerdings dicht vor dem Aus. Im Match-Tiebreak lagen die Vorjahressieger gegen Goffin/Herbert schon mit 4:8 im Hintertreffen, ehe sie zu einer erstaunlichen Aufholjagd ansetzten, die schließlich zum 8:8-Ausgleich führte. Trotzdem hatten der Belgier und der Franzose anschließend bei 9:8 eine Chance, das Match zu ihren Gunsten zu entscheiden. Diese aber blieb ungenutzt. Mit drei Punkten in Folge machten Kubot/Melo den Einzug ins Halbfinale perfekt.