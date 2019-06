Von dpa

Minsk (dpa) - Sandra Reitz genoss den Erfolg an der Seite ihres Ehemannes Christian. «Superschön» fand die Luftpistolenschützin den Gewinn der Bronzemedaille im Mixed-Wettbewerb über 10 Meter bei den Europaspielen in Minsk.

Beide erkämpften die erste Medaille für das deutsche Team. «Eine Medaille war unser Ziel. Und das Mixed ist etwas Besonderes», sagte sie nach dem Sieg gegen Gastgeber Weißrussland im Kampf um Platz drei. Im Finale setzte sich Russland gegen Serbien durch.

«Wir haben etwas holprig angefangen, ich war etwas schlampig beim Abzug», befand Christian, der Olympiasieger von Rio de Janeiro 2016, «aber dann wurde es in der zweiten Runde besser, und zum Schluss waren wir ja recht gut.» Und es soll noch besser werden für die in Regensburg lebenden Eheleute. Die gemeinsame Olympia-Teilnahme im kommenden Jahr fänden Reitz & Reitz «cool» und machen sie zum erklärten Ziel. Erstmals gehört der Mixed-Wettbewerb dort zum Programm der Spiele.

Allerdings gestaltet sich der Weg dorthin kompliziert. Nur wenn sich beide in Einzelwettbewerben für Tokio qualifizieren, können sie dort überhaupt als gemischtes Doppel am Schießstand antreten. «Da kommt noch so viel», sagte der 32-Jährige. Derzeit könne er gar nicht abschätzen, wie die Chancen auf eine gemeinsame Teilnahme in der japanischen Hauptstadt stehen.

Nun sind sie aber erst einmal in Minsk auf weitere Erfolge aus. Zeit zum Feiern der Bronzemedaille gönnen sie sich nicht. Beide treten am Sonntag noch im Einzelwettkampf mit der Luftpistole an. Christians Programm reicht mit seinem Spezialwettkampf mit der Schnellfeuerpistole und dem Mixed mit der Standardpistole noch bis Freitag. Ein innerfamiliäres Ziel hat die 35-jährige Sandra auch noch. «Ich trainiere hart, um eines Tages die Bessere von uns beiden zu sein», sagte sie augenzwinkernd.