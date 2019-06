Von dpa

Bei den French Open waren Angelique Kerber und Julia Görges in der ersten Runde ausgeschieden. Kurz vor Wimbledon scheinen die besten deutschen Tennisspielerinnen wieder besser in Form - auch wenn es nur für eine zum Endspiel-Einzug reichte.

Birmingham/Santa Ponca (dpa) - Auch ohne die erhofften Turniersiege haben die beiden besten deutschen Tennisspielerinnen Angelique Kerber und Julia Görges eine ansprechende Form auf Rasen bewiesen.

Einen Tag nach dem Halbfinal-Aus von Kerber auf Mallorca verlor Görges in Birmingham das Endspiel gegen die French-Open-Siegerin Ashleigh Barty 3:6, 5:7. Die 30-Jährige aus Bad Oldesloe verpasste den achten Titel ihrer Karriere.

Die Australierin Barty krönte sich zur neuen Nummer eins der Weltrangliste und löst am Montag die Japanerin Naomi Osaka ab. Barty ist die zweite Australierin nach Evonne Goolagong Cawley an der Spitze des Rankings. «Ich habe alles versucht, ich kann mir nichts vorwerfen», sagte Görges. Sie war zu Tränen gerührt und würdigte nach einer langen Umarmung am Netz ihre Doppelpartnerin von Birmingham: «Es ist für mich eine große Ehre, ein Teil davon zu sein bei diesem großen Moment, den du hier gerade erlebst.»

Die Weltranglisten-19. hatte beim Stand von 5:4 im zweiten Durchgang einen Satzball vergeben. Nach 68 Minuten musste sich Görges geschlagen geben. «Als ich den Satzball hatte, hat sie ein Ass serviert, da kann man nicht viel machen», erklärte die zweitbeste deutsche Tennisspielerin.

Wie Kerber war Görges bei den French Open in Paris in der ersten Runde ausgeschieden und meldete sich jetzt erfolgreich auf Rasen zurück. Wimbledonsiegerin Kerber nutzte am Samstag auf Mallorca den Satzvorsprung gegen die Schweizerin Belinda Bencic nicht und musste sich 6:2, 6:7 (2:7), 4:6 geschlagen geben.

«Ich bin mit dem Start in die Rasensaison auf jeden Fall zufrieden», sagte die Weltranglisten-Sechte aus Kiel und blickte voraus: «Ich glaube, dass die Matches, die ich jetzt noch vor Wimbledon habe, mir gut tun. Ein paar Prozent brauche ich auf jeden Fall noch, um bei 100 Prozent anzukommen.» Vor dem Wimbledon-Auftakt am 1. Juli spielen Görges und Kerber in der kommenden Woche noch in Eastbourne.