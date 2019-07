In Hamburg weiter in der Erfolgsspur: Julius Thole (l) und Clemens Wickler. Foto: Christian Charisius

Von dpa

Hamburg ist im Beach-Fieber. Schon mehr als 100.000 Zuschauer pilgerten an den bisherigen acht WM-Tagen ins Stadion am Rothenbaum. Der Fan-Auflauf dürfte am Wochenende noch einmal zunehmen. Das Duo Thole/Wickler sorgt weiter für Furoe.