Von Hans Peter Tipp

Bundestrainer Martin Heuberger nominierte am Dienstag den 20-Jährigen als einzigen Spieler eines ostwestfälisch-lippischen Klubs für sein 15-köpfiges WM-Aufgebot. Mit zwei Torhütern und 13 Feldspielern reist der deutsche Tross von Mittwoch an in den letzten Teil der WM-Vorbereitung in Frankfurt und am Sonntag via Porto in den WM-Spielort Pontevedra.

Laut DHB-Angaben hat der 1.87 Meter große Staar bislang acht Junioren-Länderspiele bestritten und dabei 14 Tore erzielt. Der gebürtige Hagener war 2013 nach Minden gekommen. Nach zwei Jugendjahren war Staar 2017 befördert worden und zählt seitdem zum Bundesligkader des Trainers Frank Carsten. In insgesamt 55 Erstligaeinsätzen gelangen dem Nachwuchsmann 58 Tore.

Zur Belohnung verlängerte den Verein Ende des vergangenen Jahres Staars Vertrag vorzeitig bis 2022. »Wir haben Max vor vier Jahren als großes Talent nach Minden geholt und an sein Potential geglaubt. Er hat die Hoffnungen, die wir in ihn gesetzt haben, auf eindrucksvolle Art bestätigt. Darum möchten wir natürlich mit ihm weiterarbeiten und sind gespannt auf seine weitere Entwicklung«, sagte Mindens Geschäftsführer Sport Frank von Behren anlässlich der Vertragsverlängerung. Mit dem Sprung zur Junioren-WM hat Staar schon jetzt den nächsten Schritt getan.

Die deutsche U21-Auswahl trifft bei der WM in der Vorrundengruppe D im spanischen Pontevedra auf Argentinien (16. Juli, 10 Uhr), Dänemark (17. Juli, 18 Uhr), Chile (19. Juli, 10 Uhr), Norwegen (20. Juli, 16 Uhr) und Island (22. Juli, 14 Uhr). Alle WM-Spiele werden live von Eurosport übertragen. Das Finale wird am 28. Juli in der nordwestspanischen Hafenstadt Vigo ausgetragen.