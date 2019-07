Von Bernhard Hertlein

Der Fußball-Weltmeister

Bastian Schweinsteiger spielte zwischen 2001 und 2016 insgesamt 121 Mal für die deutsche Nationalmannschaft. Er war Mitglied der Weltmeister-Mannschaft von 2014 und danach zwei Jahre lang Kapitän. Nach 17 Jahren in Diensten des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München wechselte »Basti« 2015 zu Manchester United. Seit März 2017 spielt Schweinsteiger für Chicago Fire in der US-amerikanischen Major League Soccer. Zuletzt gab es Gerüchte über eine Rückkehr nach Deutschland, möglicherweise sogar in anderer Funktion zu Bayern München. Schweinsteiger will sich die Entscheidung aber bis Herbst noch offen halten.

Die frühere Tennisspielerin

Die in der serbischen Hauptstadt Belgrad geborene Tennisspielerin Ana Ivanovicć hat 2008 die French Open gewonnen. Zwölf Wochen lang führte sie die Weltrangliste an. Zuletzt erreichte sie 2015 in Paris das Finale eines Grand-Slam-Turniers. Ende 2016 hat Ivanovicć das Ende ihrer Tenniskarriere bekannt gegeben.

Die Familie

Die Schweinsteigers sind seit 2014 ein Paar. Im Sommer 2016 haben sie in Venedig geheiratet. Vor wenigen Wochen haben beide bekannt gegeben, dass Ana Ivanovic zum zweiten Mal schwanger ist. Der Sohn ist inzwischen ein Jahr alt.

Das Unternehmen

Im Jahr 2018 hat Brax seinen Umsatz um 1,2 Prozent auf 318,1 (Vorjahr: 314,3) Millionen Euro gesteigert. Auf den Export entfielen 30 Prozent. Neben den westeuropäischen Nachbarländern und Skandinavien spielt der US-Markt eine wichtiger werdende Rolle. Der Hersteller von Markenbekleidung betreibt 88 eigenen Shops, davon 43 in Deutschland. Von den 1300 Beschäftigten haben 750 ihren Arbeitsplatz am Stammsitz in Herford.