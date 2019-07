DAZN übernimmt TV-Rechte an der Fußball-Bundesliga von Eurosport. Foto: dpa

Hamburg (WB/dpa). Wenige Wochen vor dem Start der neuen Saison in der Fußball-Bundesliga hat der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte von Eurosport gekauft. Jetzt arbeitet der Internetanbieter an einem Konzept – und er hat gleich mal eine Preisanpassung angekündigt.

Nach dem Erwerb der Rechte für 40 Bundesliga-Spiele von Eurosport unter Hochdruck an einem Konzept. »Wie die Bundesliga bei uns genau aussehen wird, diskutieren wir noch«, sagte DAZN-Geschäftsführer Thomas de Buhr am Donnerstag. Fakt ist aber: Bundesliga-Fußball auf DAZN hat seinen Preis. Heißt: Der Monatsbeitrag, der bislang 9,99 Euro kostete, wird zum 1. September auf 11,99 Euro erhöht. Neu ist ein Jahresabonnement. Ab dem 1. August wird es für 119,99 Euro, also rund 10 Euro monatlich, angeboten.

Bisher zeigte DAZN nur Zusammenfassungen der 1. Liga. Start der Live-Übertragungen ist am 3. August der Supercup. Die Partie zwischen dem deutschen Meister Bayern München und dem Meisterschafts-Zweiten Borussia Dortmund gehört – neben den Bundesligapartien – ebenso zu dem Paket wie vier Relegationsspiele. Eurosport übertrug die Spiele nur zwei Jahre auf seinen Bezahl-Plattformen und verkaufte sie nun per Sub-Lizenz an den Streamingdienst DAZN, der erst seit 2016 auf dem Markt ist.