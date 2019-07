Von dpa

Der 25 Jahre alte Berliner zog sich in Pau einen Mittelhandbruch zu und wird Frankreich vorzeitig verlassen, um sich in Deutschland der weiteren Behandlung zu unterziehen. Dies teilte sein Team Bora-hansgrohe nach der 13. Etappe auf Twitter mit. Schachmann war beim Zeitfahren gestürzt und dabei auf die Hand gefallen. Der Radprofi fuhr mit blutigem Knie und schmerzverzerrtem Gesicht über die Ziellinie, kann sein Tour-Debüt an diesem Samstag aber nicht mehr fortsetzen.