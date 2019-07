Trainer Thomas Stratos, Ex-Profi von Arminia Bielefeld, und Fortuna Köln sind am Samstag mit einer Niederlage in die neue Saison der Regionalliga West gestartet. Foto: dpa

Düsseldorf (WB/cbr/dpa). Die Fußball-Regionalliga West ist in die neue Saison gestartet. Bereits am Freitagabend sahen 14.497 Zuschauer den 2:1 (0:1)-Sieg von Rot-Weiss Essen über Borussia Dortmunds zweite Mannschaft. Am Samstag sind dann auch die ostwestfälischen Vertreter SV Rödinghausen und SC Verl gestartet sowie Ex-Armine Thomas Stratos.

Mit einer Pleite begann für Ex-Profi Stratos bei Fortuna Köln das Projekt Wiederaufstieg. Im ersten Match nach dem Abstieg aus der 3. Liga unterlag die Fortuna am Samstag im Stadtderby gegen die Zweitvertretung des Bundesligisten 1. FC Köln 0:1. Luca Schlax (64.) gelang der entscheidende Treffer. Stratos erklärte »Bei uns hat die Dynamik gefehlt und wir haben nicht genügend Selbstvertrauen ausgestrahlt.«

Verler trauern gegen Neururers Klub vergebenen Chancen nach

Auch der SC Verl hatte nicht viel zu feiern. Der Sportclub verlor sein Auftaktspiel gegen die SG Wattenscheid 09 vor 869 Zuschauern mit 0:2. Der Gegner von Sportdirektor Peter Neururer, der vergangene Saison erst am letzten Spieltag den Klassenverbleib feiern konnte, gewann durch Treffer von Berkant Canbulut (75.) und Güngör Kaya (90.+4). SCV-Trainer Guerino Capretti trauerte hinterher den vergebenen Chancen nach.

Maaßen-Elf gelingt ein 3:1 bei den kleinen Fohlen

Jubel dagegen am Wiehen: Der SV Rödinghausen ist mit einem 3:1-Auswärtssieg bei Borussia Mönchengladbachs U23 in die neue Saison gestartet. Für die Elf von Trainer Enrico Maaßen trafen Franz Pfanne (7.), Daniel Flottmann (59.) und Simon Engelmann (72.).

Bereits Freitagabend erlebte die Regionalliga West ein spektakuläres Eröffnungsspiel: Rot-Weiss Essen eröffnete den ersten Spieltag vor 14.497 Zuschauern mit dem 2:1 (0:1)-Triumph gegen Borussia Dortmund II. RWE-Trainer Christian Titz ist davon überzeugt, dass die Unterstützung der Fans ein entscheidender Faktor auf dem angepeilten Weg von Rot-Weiss Essen in die 3. Fußball-Liga sein kann. »Wir durften uns über eine bedingungslose Unterstützung freuen. Die Fans haben uns bei diesem Sieg enorm geholfen. Wir wollen diese Wucht weiter zu unserem Vorteil nutzen.«

Siegtor im Eröffnungsspiel in der 95. Minute

Den Siegtreffer hatte RWE-Innenverteidiger Alexander Hahn erst in der Nachspielzeit (90.+5) per Foulelfmeter markiert und damit die Stimmung im Essener Stadion angeheizt. »Für mich war das sehr beeindruckend. Mit einem Heimsieg zu starten, ist optimal«, meinte Titz, der bis Oktober 2018 beim Zweitligisten Hamburger SV als Chef-Coach arbeitete. Am 2. Spieltag treten die Essener nächsten Sonntag (14.00 Uhr) in der Duisburger Arena gegen den Aufsteiger VfB Homberg an.

Alemannia Aachen verlor 1:2 beim Wuppertaler SV, Fortuna Düsseldorf II gewann 1:0 gegen den SV Lippstadt. Der VfB Homberg setzte sich im Duell zweier Aufsteiger 1:0 beim SV Bergisch Gladbach durch.