Minden (WB/dpa). Handball-Bundesligist GWD Minden bleibt vom Verletzungspech verfolgt. Nach Kreisläufer Magnus Gullerud fallen auch der weißrussische Spielmacher Alexander Padschywalau und Nachwuchsmann Maximilian Nowatzki mit Fußverletzungen in den kommenden Wochen aus.

Wie der Club am Freitag mitteilte, leide Padschywalau an einer Knochenstauchung. Er war bei einer unglücklichen Aktion in den Boden getreten und hatte sich dabei eine Knochenstauchung zugezogen. »Die medizinische Abteilung wird alles daran setzen, ihn zum Saisonbeginn wieder fit zu bekommen«, wird Mannschaftsarzt Dr. Jörg Pöhlmann auf der Homepage zitiert.

Padschywalau soll zum Start wieder fit sein

Der Club hofft, den 23-Jährigen bis Saisonbeginn am 25. August bei Hannover-Burgdorf wieder fit zu bekommen. Nowatzki hatte sich bereits in der vergangenen Woche mehrere Fußwurzelknochen gestaucht. Der Halbrechte war im Spiel der GWD-Reserve gegen LIT Tribe Germania umgeknickt. Er soll frühestens in vier Wochen wieder einsatzbereit sein.