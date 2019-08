»Er hat sich entschuldigt. Wir sind im Fußball, und sie haben ihm die Rote Karte gezeigt für ein grobes Foul. Dafür gibt es im Fußball die Rote Karte, dann hat man eine Sperre zu verbüßen. Das ist der Fall. Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht eine Hetzjagd veranstalten. Dass wir das ein Stück weit versachlichen«, sagte Schneider in einem ZDF-Interview nach dem 5:0-Sieg des Fußball-Bundesligisten in der ersten DFB-Pokalrunde am Samstag bei der SV Drochtersen/Assel.

Vor der Partie hatten viele der rund 2000 mitgereisten Schalke-Fans gegen Tönnies protestiert. Die Anhänger hielten Plakate mit der Aufschrift »Wir zeigen Tönnies die Rote Karte« hoch. Zudem gab es mehrere Banner mit Sprüchen gegen Tönnies.

Dieser hatte beim Tag des Handwerks in der Vorwoche in Paderborn Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel kritisiert. Stattdessen solle man lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren.

Wörtlich hatte Tönnies gesagt: »Wir investieren zwischen 20 und 27 Milliarden Euro, um 0,0016 Prozent Kohlendioxid bezogen auf den Globus zu verändern. Warum geben wir das Geld nicht unserem Gerd Müller, unserem Entwicklungsminister, und der spendiert jedes Jahr 20 große Kraftwerke nach Afrika? Dann hören die auf, die Bäume zu fällen, hören auf, wenn es dunkel ist – die sind ja dann elektrifiziert – Kinder zu produzieren. Ich bin in Sambia gewesen, da gibt es 14,6 Kinder pro Pärchen. Was machen die, wenn es dunkel ist?«

Ehrenrat weist Kritik zurück

Der Ehrenrat des Clubs belegte ihn am Dienstag mit einer Sperre von drei Monaten und später Kritik an seiner Entscheidung zurückgewiesen.

Ex-Nationalspieler Cacau , Integrationsbeauftragter des DFB, warnte im ZDF-»Sportstudio« vor einer Relativierung der Worte Tönnies’. »Man darf nicht an einer Spaltung teilnehmen, die in unserer Gesellschaft passiert oder auf dem Weg dorthin ist«, sagte der frühere Bundesliga-Profi. Tönnies habe eine zweite Chance verdient, müsse aber durch Taten zeigen, dass seine Reue echt und er »kein Rassist« sei.

»Statement gegen Rassismus«

Schneider merkte an, dass sich Tönnies möglicherweise beim »kompletten afrikanischen Kontinent« hätte entschuldigen müssen. Er forderte aber einen milden Umgang mit dem Aufsichtsratschef. »Es ist gut, dass wir in einer Zeit leben, dass die Aussagen, die er getätigt hat, nicht in Ordnung sind und die Leute sagen, das geht so nicht. Nichtsdestotrotz glaube ich, unsere Gesellschaft gibt das auch her, dass jemand einen Fehler macht, dass er sich entschuldigt, dass er bereut und dass man dann auch verzeihen kann«, sagte der S04-Vorstand. Die Aktion der Fans bezeichnete er als »starkes Statement gegen Rassismus«.