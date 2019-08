Deutschlands beste Fußballstadien Fotostrecke

Demnach ist die Schüco-Arena von Arminia Bielefeld auf Rang 24 gelandet, was im Zweitliga-Vergleich den achten Platz bedeutet. Die Benteler-Arena von Bundesliga-Paderborn findet man auf Platz 36. Auf dem Siegertreppchen hat sich mit dem Signal Iduna Park in Dortmund zugleich auch das größte Stadion in Deutschland wiedergefunden. Das Verbraucherportal, das sich als größtes deutsches Onlineportal für professionelle Warentests bezeichnet, hat gut 240.000 Online-Rezensionen zu 55 Fußballstadion aus der 1., 2. und 3. Bundesliga mit den insgesamt 56 Vereinen ausgewertet. 55 Arenen deshalb, da im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße zwei Drittligisten beheimatet (TSV 1860 München und Bayern München II) sind.

Bewertet wurde nach einem Sterneprinzip, maximal fünf Sterne konnte man abgeben. Bei gleichem Bewertungsschnitt wurde nach der Anzahl der Bewertungen gewichtet – je mehr, desto besser. Für die Schüco-Arena in Bielefeld, die ein Fassungsvermögen von 26.515 Zuschauern hat, bezieht sich »Testberichte.de« auf 2478 abgegebene Rezensionen. Das Stadion von Arminia erreicht damit eine Durchschnitts-Bewertung von 4,4 Sternen. Für die Arena des ostwestfälischen Erstligisten SC Paderborn, in das 15.000 Besucher passen, sind 1391 Rezensionen mit ins Ranking eingeflossen. Damit landet der SCP bei einer Durchschnitts-Bewertung von 4,3 Sternen auf Platz 36.

Gänsehaut-Atmosphäre durch »gelbe Wand«

Das Zuhause von Borussia Dortmund ist laut Besuchermeinung (4,7 Sterne von möglichen 5) bei 20.000 Bewertungen nicht nur die größte, sondern auch die beliebteste Arena. Die Zuschauer schätzen besonders die Gänsehaut-Atmosphäre dank der »gelben Wand« sowie die Stadion-Tour, aber auch die Sauberkeit der sanitären Anlagen, das freundliche Personal und die gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Auf Platz zwei liegt mit ebenfalls 4,7 Sternen bei rund 3.000 Online-Rezensionen das Stadion An Der Alten Försterei in Berlin-Köpenick. Das Wohnzimmer des 1. FC Union Berlin wird besonders wegen seines familiären Ambientes und der guten Akustik sowie der Nähe zum Spielfeld gelobt.

Schlusslicht Preußen: marode und baufällig

Mit einem Bewertungsdurchschnitt von 4,6 bei der Rekordzahl von mehr als 35.000 Bewertungen belegt die Münchner Allianz Arena des Rekordmeisters Bayern München den dritten Platz. Beim »Schlauchboot« loben die Fans neben der tollen Atmosphäre vor allem die gut organisierten Stadion-Touren, darüber hinaus die gute Anbindung an den Nahverkehr und das freundliche Personal.

Schlusslichter sind die Stadien der Vereine in Würzburg, Wiesbaden und Münster. Den Spielort des SC Preußen Münster beschreiben viele als marode und baufällig. Kritisiert werden auch lange Schlangen, provisorische Toiletten (Dixie-Klos) und zu teures Bier; außerdem das fehlende Dach über dem Gästeblock.