Von Hans Peter Tipp

Düsseldorf/Lemgo (WB). Handball-Bundesligist TBV Lemgo bekommt es im Achtelfinale des DHB-Pokals in eigener Halle mit dem Bergischen HC, der Überraschungsmannschaft der vergangenen Saison, zu tun. Das ergab die Auslosung im Anschluss an das Spiel um den Supercup in Düsseldorf, das die SG Flensburg-Handewitt gegen den THW Kiel 32:31 n.S. (14:13, 28:28) gewonnen hatte.

Ein Heimspiel hatten sich die Lipper als einziger OWL-Vertreter im Top der besten 16 deutschen Pokalmannschaften gewünscht. Diesen Wunsch erfüllten ihnen Marco Rose und Pascal Hens in den siebten Partie der Auslosung. Der Trainer des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und der frühere deutsche Handballnationalspieler wechselten sich in Düsseldorf beim Griff in die Lostrommel ab. Alle Begegnungen des Achtelfinales werden am 1./2. Oktober ausgetragen.

Die Lemgoer hatten sich am ersten Pokalwochenende bei einem Viererturnier in Wermelskirchen mit Siegen gegen die Drittligisten Eintracht Hildesheim (37:26) und Wilhelmshavener HV (40:23) souverän für das Achtelfinale qualifiziert. Die Traditionsverein aus Lippe hat den DHB-Pokal in der Vergangenheit drei Mal gewonnen, der bislang letzte Triumph liegt allerdings bereits 17 Jahre zurück. In den vergangenen beiden Jahren war im Achtelfinale für die Mannschaft des Trainers Florian Kehrmann jeweils Endstation. 2018 verloren die Lipper bei der TSV Hannover-Burgdorf (17:23), im Jahr zuvor war der TVB Stuttgart (27:29) zu stark.

Das Achtelfinale im DHB-Pokal im Überblick : Rhein-Neckar Löwen - FA Göppingen, SC DhfK Leipzig - MT Melsungen, TVB Stuttgart - HC Erlangen, Füchse Berlin - SC Magdeburg, HSG Wetzlar - THW Kiel, ASV Hamm-Westfalen - Die Eulen Ludwigshafen, TBV Lemgo-Lippe - Bergischer HC, SG Flensburg-Handewitt - TSV Hannover-Burgdorf

Die weiteren Spieltermine im DHB-Pokal: Achtelfinale am 1./2. Oktober; Viertelfinale am 3./4. Dezember; Final-4-Finalturnier in Hamburg: 4./5. April 2020