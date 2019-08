Von Hans Peter Tipp

Paderborn (WB). Die Basketballer in Ostwestfalen-Lippe kennen Reza Taheri als Schiedsrichter. Postkunden in Paderborn schätzen den 56-Jährigen als zuverlässigen Verbundzusteller. Bei der Basketball-WM in China ist der Deutsch-Iraner in den kommenden drei Wochen aber jetzt als Berichterstatter für die BBC, Iran International TV und die Deutsche Welle gefragt. Auf Englisch und Persisch berichtet Taheri für Fernsehen und Radio sowie im Internet von der XXL-Weltmeisterschaft , die erstmals mit 32 Mannschaften ausgetragen wird.

Kommentator, Kameramann, Cutter und mehr in Personalunion

»Vor allem logistisch ist das für mich eine riesengroße Herausforderung«, sagt der Basketball-Experte: »Ich weiß, dass ich in der ersten Woche in Guangzhou von den Spielen der Vorrundengruppe C mit dem Iran, Spanien, Puerto Rico und Tunesien berichte. Ob ich danach aber 1000 Kilometer nach Wuhan oder gut 2000 nach Peking muss, hängt von den Ergebnissen ab und ist somit völlig offen. Gebucht ist jedenfalls nur das erste Hotel.« Um den Rest der Route muss er sich vor Ort kümmern. Wie um alles andere auch. Als journalistischer Einzelkämpfer ist Taheri in China nicht nur Berichterstatter, sondern auch Kameramann, Cutter, Techniker und Reisemanager in einer Person.

Bis zu drei Mal täglich zu hören

Bis zu drei Mal täglich ist der Paderborner während der WM bei der BBC mit Nachrichten und Meldungen, aber auch bei Liveschaltungen ins Studio via Skype im Gespräch mit einem Moderator zu hören. Die freiberufliche journalistische Arbeit ist für den verheirateten Familienvater zweier erwachsener Kinder, der seit 13 Jahren immer mal wieder beim BBC World Service aushilft, eine Herzensangelegenheit. Schließlich bedeutet sie jedes Mal eine temporäre Rückkehr in den alten Wunschberuf.

Im Iran war Taheri ein bekannter TV-Sportmoderator

Vor seiner Flucht 1996 aus dem Iran war Taheri in seiner Heimat ein bekannter TV-Sportmoderator. Jetzt ist es ein Hobby, für das ein Großteil des Jahresurlaubs draufgeht. »Das ist es mir wert«, sagt Taheri, der seit 1997 im Paderborner Ortsteil Dahl wohnt, »aber ohne meinen Arbeitgeber wäre das alles nicht möglich. Ich bin sehr froh, dass die Post mir das ermöglicht.«