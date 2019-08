Von dpa

Der FC Bayern ohne Uli Hoeneß? Das Unvorstellbare wird schon bald Realität. Der Vereinspatron will seine Ämter als Präsident und Aufsichtsratschef an den ehemaligen Adidas-Chef Herbert Hainer übergeben. Trainer Kovac würdigt seinen Unterstützer.

München (dpa) - Die Verkündung der Entscheidung von Uli Hoeneß über seine Zukunft beim FC Bayern München ließ auf sich warten.

Erst nach der Unterrichtung des Aufsichtsrates will der Vereinspatron die Öffentlichkeit darüber informieren, wie es für ihn nach dem erwarteten Rückzug aus seinen Führungsämtern bei seinem Herzensclub weitergeht. Trainer Niko Kovac ließ sich vorab nicht locken bei den Fragen zum mächtigen Bayern-Boss, mit dem er «freundschaftlich» verbunden sei. «Ich habe mit ihm ein inniges, offenes Verhältnis», sagte Kovac in München.

Dabei war es im Grunde kein Geheimnis mehr, was Hoeneß erst dem von ihm angeführten Aufsichtsrat mitteilen wollte: Der 67-Jährige wird sich Ende des Jahres aus der ersten Bayern-Reihe zurückziehen. Mehr als vier Jahrzehnte nach seinem Beginn als Manager ist Schluss mit dem Wirken an vorderster Front.

Hoeneß will Ende November auf der Mitgliederversammlung nicht wieder als Präsident kandidieren. Auch den Aufsichtsratsvorsitz wird er im Zuge dieses persönlichen Entschlusses aufgeben. Beide Ämter soll der ehemalige Adidas-Chef Herbert Hainer (65) übernehmen. «Das ist ein langer Prozess», hatte Hoeneß zur Entscheidungsfindung gesagt.

Einfaches Aufsichtsratsmitglied möchte er bleiben. Und dass er dem Verein «bis zum letzten Atemzug dienen» will, hatte er ohnehin schon in der Vergangenheit bekundet. Hoeneß sei «eine Person, die jeder Club und jeder Trainer braucht», bemerkte Kovac.

Im schwierigen ersten Bayern-Jahr war der Präsident anders als der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge der große Unterstützer von Kovac im Verein. Wegen des Trainers soll es «Zwistigkeiten» zwischen Hoeneß und Rummenigge gegeben haben, wie das Aufsichtsratsmitglied Edmund Stoiber am Mittwoch bei einem Empfang des FC Bayern verraten hatte. Kovac hielt sich da lieber raus und sagte, er habe von den Meinungsverschiedenheiten der Bosse nichts mitbekommen. Es wird erwartet, dass sich Hoeneß dazu noch öffentlich positioniert.

Der einstige Weltklassestürmer und Weltmeister von 1974 ist froh, dass er viele Weichen in seinem Verein, der auch sein Lebenswerk ist, in den vergangenen Jahren und Monaten gestellt hat. «Man darf sich nicht einbilden, dass man unersetzlich ist. Jeder ist ersetzbar», sagte Hoeneß anlässlich seines 40-jährigen Manager-Jubiläums Anfang Mai. Er hat mit Hochdruck gearbeitet: Neben Hainer hat er Ex-Kapitän Oliver Kahn (50) als designierten Nachfolger für Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge (63) gewonnen, der Ende 2021 aufhören will.

Durch Trainer Kovac, Sportdirektor Hasan Salihamidzic sowie die Vorstände Jan-Christian Dreesen und Jörg Wacker hat Hoeneß schon zuvor etliche Positionen mit Leuten seiner Wahl besetzt. Er selbst wird als «Vater des FC Bayern», wie es der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) formulierte, unvergessen sein.

«Es ist schwer zu sagen, was sich ändern wird», meinte Mannschaftskapitän und Nationaltorhüter Manuel Neuer: «Ich denke, auch wenn Uli Hoeneß nicht mehr Präsident sein sollte oder nicht mehr dabei ist, ist es so, dass er nicht locker lässt. Er wird dem FC Bayern immer verbunden bleiben, immer unterstützen, immer helfen.» Interessant und spannend könnte es aber noch einmal werden, wenn Hoeneß selbst seine Beweggründe schildert.