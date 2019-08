Von dpa

Der 31-Jährige will bis zum 30. Juni 2023 beim deutschen Fußball-Rekordmeister bleiben. Ursprünglich lief der Kontrakt des Kapitäns der polnischen Nationalmannschaft beim deutschen Rekordmeister bis zum 30. Juni 2021.

«Robert ist für mich der beste Mittelstürmer der Welt und seit Jahren eine tragende Säule unserer Mannschaft. Daher sind wir sehr glücklich, dass er noch lange für den FC Bayern spielen wird», sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge laut Mitteilung vom Donnerstag.

Lewandowski war vor fünf Jahren ablösefrei von Borussia Dortmund nach München gewechselt. In 246 Pflichtspielen erzielte er 197 Tore für die Münchner. «Der FC Bayern ist meine sportliche Heimat geworden», sagte Lewandowski. «Ich bin davon überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren noch viel erreichen werden.» Sportdirektor Hasan Salihamidzic hofft, «dass er seine überragende Torquote auch in den nächsten Jahren bestätigen kann».