Lemgo(WB/tip). Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt bei der HSG Wetzlar (32:28) will der Handball-Bundesligist TBV Lemgo nun auch vor eigenem Publikum glänzen. Zur Heimspielpremiere in der neuen Spielzeit erwarten die Lipper an diesem Sonntag um 16 Uhr in der Phoenix-Contact-Arena mit dem SC Magdeburg einen Titelanwärter.