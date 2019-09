Berlin/Kassel (WB/tip). Sensationeller Auftritt von GWD Minden in der Handball-Bundesliga. Die Mannschaft des Trainers Frank Carstens gewann am Mittwochabend ebenso überraschend wie verdient bei den Füchsen Berlin mit 29:25 (13:12) und landete am dritten Spieltag den ersten Sieg in dieser Saison. Für den TBV Lemgo war zur gleichen Zeit bei der MT Melsungen mehr drin mehr als eine 23:26 (12:15)-Niederlage.