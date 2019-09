Dimitrij Ovtcharov feiert den Halbfinaleinzug in Nantes. Foto: Remy Gros/Dpa

Von dpa

Die deutschen Tischtennis-Stars werden ihrer Rolle als Titelverteidiger und Topfavorit bei der Team-EM in Nantes weiter gerecht. Auch ihr Viertelfinale gegen Slowenien gewannen Timo Boll und Co. am Freitag «zu Null». Die Frauen schieden dagegen aus.