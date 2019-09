Der Hochsprung-Europameister von 2018 hatte sich in dieser Saison lange schwer getan und die WM-Norm erst Ende August erfüllt. Der DLV fliegt mit insgesamt 71 Startern zur Wüsten-WM. Ein Teilaufgebot von 46 Aktiven war bereits Anfang August ausgewählt worden, darunter Sprinterin Tatjana Pinto (LC Paderborn) und die gebürtige Herforderin Kristin Pudenz (SC Potsdam) im Diskuswurf.

Der Bielefelder Petros, der die WM-Norm über 5000 Meter um die Winzigkeit von zwei Hundertstelsekunden verpasst hatte, hatte bis zuletzt auf eine Extraeinladung durch den Weltverband gehofft – vergeblich.

Petros ist enttäuscht

Der seit diesem Jahr für den TV Wattenscheid startende Petros regierte enttäuscht: »Ich bin gespannt, welche Läufer eingeladen worden sind. Ich habe eigentlich mit einer Berücksichtigung gerechnet, weil ich die Norm nur so knapp verpasst hatte.« Schon am Wochenende hatte Petros seinen Frust verarbeitet, indem er auf der Straße zum Titel über zehn Kilometer gerannt war. Anschließend kündigte er an, sich von sofort an auf den Weg nach Tokio zu begeben: »Das neue Ziel sind die Olympischen Spiele 2020.«

Harting war trotz Normerfüllung zunächst außen vor gelassen worden, weil er sich despektierlich über Verband und Konkurrenten geäußert hatte. So hatte er die DM als »letzten Erpressungsversuch der deutschen Leichtathletik« bezeichnet, es gebe »wenig Unbedeutenderes« als den Meistertitel. Zudem signalisierte Har­ting, einen WM-Start (»Einen Tag vorher anreisen, zwei Tage Wettkampf und am nächsten Tag auf Wiedersehen«) nicht besonders zu schätzen. Inzwischen soll er sich einsichtig gezeigt haben. »Wir werden in Doha ein gut vorbereitetes deutsches Team sehen«, versprach DLV-Cheftrainer Alexander Stolpe.