Quarterback Tom Brady ist der Star der New England Patriots. Foto: Brynn Anderson

Von dpa

Foxborough (dpa) - Quarterback-Veteran Tom Brady hat mit den New England Patriots in der amerikanischen Football-Liga NFL den dritten Sieg im dritten Spiel gefeiert. Der 42 Jahre alte Spielmacher führte die Patriots mit zwei Touchdown-Pässen zu einem 30:14 (20:0) gegen die New York Jets.