Aufgewachsen in Bielefeld: Profiboxer Marco Huck Foto: Oliver Schwabe

Rom (WB/tip). Box-Schwergewichtler Marco Huck (34) hat sich für 480.000 Euro die Rechte an seinem EM-Kampf gegen den gleichaltrigen Engländer Joe Joyce ersteigert. Das berichtete am Donnerstag die Bild-Zeitung.

Der in Bielefeld aufgewachsene Huck überbot in Rom das Gebot der Konkurrenz aus England um 122.000 Euro und darf nun Datum und Austragungsort des von der European Boxing Union (EBU) angeordneten Kampfes um den derzeit vakanten Titel bestimmen. Kenan Huck, Manager und Bruder des Ex-Weltmeisters im Cruisergewicht, sagte der Bild-Zeitung, dass der Kampf zu 99 Prozent in Deutschland stattfinden werde. »Mit diesem Kampf kann Marco ein Zeichen setzen«, behauptete Kenan Huck.

Der Engländer Joyce gilt allerdings als starker Kontrahent. Der Boxer aus London wird von der EBU als Pflichtherausforderer geführt. Joyce, der er mit 25 Jahre ernsthaft mit dem Boxen begonnen hatte, gewann bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio die Silbermedaille. Ein Jahr später wechselte er ins Profilager und hat bei seinen bislang zehn Profikämpfen ausnahmslos als Sieger den Ring verlassen.