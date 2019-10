Quarterback Tom Brady und seine New England Patriots haben in der amerikanischen Football-Liga NFL einen deutlichen Auswärtssieg gefeiert. Foto: Adam Hunger

Von dpa

East Rutherford (dpa) - Quarterback Tom Brady und seine New England Patriots haben in der amerikanischen Football-Liga NFL einen deutlichen Auswärtssieg gefeiert. Der Super-Bowl-Gewinner besiegte die New York Jets mit 33:0 (24:0).