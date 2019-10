»Wir bedauern sehr, dass Piotr uns am Saisonende verlassen wird und hätten ihn gern gehalten«, sagte am Mittwoch TBV-Geschäftsführer Jörg Zereike: »Piotr war bei so manchem Sieg unserer Mannschaft ein entscheidender Faktor. Er ist ein wahrer Sportsmann und wir sind uns ganz sicher, dass er bis zum Saisonende alles für den TBV geben wird.«

Der 31-jährige Wyszomirski war 2016 nach starken Leistungen bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro vom ungarischen Erstligisten Pick Szeged nach Lemgo gewechselt. Dort bildete der 1,94 Meter große Torwart zunächst mit Jonas Maier und seit 2017 mit dem Schweden Peter Johannesson ein Torwartduo, um das die Konkurrenz die Lemgoer beneidet.