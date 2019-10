Ex-Armine Zlatko Janjic hat am Freitagabend sein neuntes Saisontor für den SC Verl erzielt. Foto: Thomas F. Starke

Von Christian Bröder

Verl (WB). Vor seinem DFB-Pokal-Highlight gegen Fußball-Zweitligist Holstein Kiel am kommenden Mittwoch (18.30 Uhr), hat der SC Verl am Freitagabend seine Tabellenführung in der Regionalliga West weiter ausgebaut.