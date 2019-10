Hannover (WB). Im letzten Länderspiel des Jahres hat die deutsche Handball-Nationalmannschaft am Samstag beim EM-Test gegen Kroatien mit 24:23 (11:13) gewonnen. Vorab sprach Oliver Kreth mit Männer-Bundestrainer Christian Prokop über den Mangel an Zeit, die Nutzung von Social Media und den Umgang mit Kritik.

Als Bundestrainer haben Sie wenig Zeit, wenig Spiele - aber einen großen Druck. Das ist ein bisschen ungerecht, oder?

Christian Prokop : Druck ist ein schlechter Ratgeber. Ich habe mich auf die Situation mit konkreten Maßnahmen, die über das Jahr verteilt sind, eingestellt – etwa mit regionalen Trainingseinheiten, mit Video-Feedback, mit Besuchen bei Spielen und vor allem dem regelmäßigen Kontakt zu meinen Spielern. Hiermit können wir den uns zur Verfügung stehenden Zeitfaktor optimieren.

Über den Mangel an Zeit wird schon seit Jahren diskutiert. Geändert hat sich nichts.

Prokop : In der Tat ist das schon seit Jahren ein Thema, aber die Verantwortlichen von Verbänden, von Ligen und Nationalmannschaften setzen sich zusammen, um im Sinne der Sportart, der Erholung der Spieler, Änderungen auf den Weg zu bringen.

Was wäre ein idealer Zeitrahmen für den Trainer Christian Prokop, um die Nationalmannschaft optimal auf eine EM, WM oder Olympia vorzubereiten?

Prokop : Ich spreche mit Ihnen lieber über Dinge, die ich in der Hand habe, denn Jammern hilft nicht weiter. Für die Heim-WM haben wir Zusatztage von der Liga bekommen. Und auch für die Olympia-Qualifikation wird das wieder so sein. Für die EM im Januar ist die Zeit knapper bemessen. Wir haben deshalb Methoden entwickelt, schnell eine gute Leistung zu erreichen.

Wie schafft man es in so kurzer Zeit, das Optimum aus den Spielern heraus zu holen?

Prokop : Es hilft, wenn man mit der Mannschaft einen sehr guten, offenen und regelmäßigen Dialog pflegt. Und man ist klug beraten, sich an den Stärken der Vereinsspieler zu orientieren. Nehmen wir den THW Kiel, der zum Beispiel bei der WM ein Quartett für die Nationalmannschaft abgestellt hatte. Was der THW spielt, wollen wir uns zunutze machen. Das kommt den Spielern zugute, weil sie Vertrauen in das haben, was sie jede Woche im Verein spielen. Und dann haben wir ja noch gemeinsame Trainingszeit zusammen.

Also ist die Nationalmannschaft eine Mischung verschiedener Vereinsspielweisen mit einer Prise Prokop?

Prokop : Sie haben ja Ideen (lacht). Der Schlüssel für unseren Erfolg liegt in mehreren Bereichen. Enorm wichtig ist jedoch, dass sich Mannschaft und Trainerteam immer wieder schnell aufeinander einlassen. Dass man als Nationalteam konstruktiv miteinander arbeitet, seine Stärken einbringt. Spielen wir weiterhin mit dieser Leidenschaft und Emotionalität, werden wir erfolgreich sein.

Genauso lange wie über den Mangel an Vorbereitungszeit, wird über den athletischen Nachteil der deutschen Mannschaft im internationalen Vergleich gesprochen. Verbessert sich da etwas?

Prokop : Athletik und Kondition sind ein wichtiger Baustein, der aktuell vielleicht ein wenig unterschätzt wird. Bei der WM hatten wir zehn Spiele, acht auf einem richtig hohen Niveau. In den letzten zwei Partien hat es uns etwas an Geschwindigkeit gefehlt. Nach den Turnieren erfolgt eine Analyse, aufgrund derer die Spieler dann individuelle Entwicklungsaufgaben erhalten. Der eine muss beispielsweise mehr an technischen und taktischen Dingen arbeiten, der andere beispielsweise an der Erhöhung seiner Ermüdungswiderstandsfähigkeit.

Im kommenden Jahr gibt es zwei Topereignisse mit EM und Olympia. Was ist wichtiger?

Prokop : 2020 ist ein wichtiges Sportjahr – für uns Handballer besonders. Für Olympia sind wir noch nicht qualifiziert. Wichtig ist jedoch, einen Schritt nach dem anderen zu machen und sich voll auf die nächste Aufgabe zu fokussieren. Unser Ziel ist es, eine starke Europameisterschaft im Januar 2020 zu spielen.

Wann sprechen Sie von einer erfolgreichen EM?

Prokop : Wenn wir zum einen ins Halbfinale einziehen und wenn es uns zum anderen gelingt, mit der Art und Weise, wie wir Handball spielen, wieder viele Zuschauer zu begeistern.

Sie haben in Ihrer zweieinhalbjährigen Tätigkeit als Bundestrainer schon die kompletten Gefühlspalette mitmachen müssen – erst waren Sie der Heilsbringer, dann der Versager. Was macht das mit einem als Mensch und als Trainer?

Prokop : Ich kann da mittlerweile tief durchatmen. Aber es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, das hätte mich damals nicht interessiert. Lob fühlt sich natürlich besser an als vernichtende Kritik. Aus meiner Sicht ist in beide Richtungen übertrieben worden. Ich habe daraus meine Lehren gezogen – auch mit Hilfe von Ratgebern habe ich das Geschehene reflektiert. Derzeit fühle mich richtig gut und freue mich auf die Aufgaben, die vor mir liegen.

Was muss passieren, damit der Handball so populär wird, wie er sich das erhofft?

Prokop : Die Nationalmannschaft ist das Zugpferd unserer Sportart. Sie ist immens wichtig für die Vermarktung, wichtig für die Vermittlung, dass Handball ein cooler und sympathischer Sport ist. Wir wollen uns aber noch besser präsentieren, noch mehr Typen, noch mehr Vorbilder als Identifikationsfiguren ausbilden. Wir haben eine sehr gute Liga, aber die breite Öffentlichkeit nimmt vor allem im Januar Kenntnis vom Handball. Auch die Medien sind gefragt, nicht nur Fußball zu thematisieren. Sonst fehlen unseren Kindern und Jugendlichen häufig die Alternativen an Idolen, denen sie nacheifern.

Social Media wäre ja durchaus eine Möglichkeit, dieses Manko zu reduzieren. Bei einer Straßenumfrage wäre sicher Stefan Kretzschmar noch immer der am häufigsten genannte Name, wenn man nach einem bekannten Handballer fragt.

Prokop : Sie könnten auch fragen, wer ist der aktuelle Bundestrainer – und die meisten würden wahrscheinlich Heiner Brand antworten (lacht). Für diese Fragen und Entwicklungen gibt es aber sicherlich bessere Ansprechpartner als mich. Nach den oben genannten Erfahrungen habe ich Abstand von Social Media genommen. Ich fahre damit sehr gut. Das macht mich unabhängiger und ein Stück weit freier.

Was ist eigentlich das Faszinierende am Trainerberuf?

Prokop : Dass man vor allem mit Sportlern, Emotionen und Gefühlen zu tun hat. Zudem kann man als Handballtrainer großen Einfluss auf Spieltaktik, auf die Stimmung während eines Spiels, vor allem aber auch auf die Entwicklung einer Mannschaft nehmen.

Sie haben einen Fünf-Jahres-Vertrag beim DHB unterschrieben. Was haben Sie sich als Ziel gesetzt?

Prokop : Ich möchte unsere Mannschaft weiter stabil in der Weltspitze etablieren. Wir haben gemeinsam das große Ziel, um Medaillen zu kämpfen und mit unserer Spielweise den Handball weiter attraktiv zu präsentieren.