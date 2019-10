Von Hans Peter Tipp

Wuhan/Bielefeld (WB). Der Bielefelder Langstreckler Amanal Petros hat bei der Militär-WM in China eine weitere Silbermedaille gewonnen. Drei Tage nach seinem zweiten Platz über 10.000 Meter kam der 24-Jährige, der seit diesem Jahr das Trikot des TV Wattenscheid trägt, in Wuhan auch über 5000 Meter in 14:09,16 Minuten als Zweiter ins Ziel.

»Es war nicht mein schnellstes Rennen, aber es war halt von der Taktik geprägt. Ich bin sehr zufrieden damit«, ließ Petros bei Instagram verlauten. Schneller als der Bielefelder war lediglich der für Bahrain startende Birhanu Balew (14:08,99). Der gebürtige Äthiopier (Bestleistung: 12:56,22), WM-Neunter in Doha vor vier Wochen, sicherte sich im Spurt die Goldmedaille.

»Mit dieser Vorleistung war er natürlich der Favorit«, sagte Petros. Bronze ging an den Kenianer Peter Ndegewa (14:09,23). Nach einer kurzen Pause wird Petros in Kürze das Training wieder aufnehmen, um sich optimal auf sein Marathondebüt am 1. Dezember in Valencia vorzubereiten. »Jetzt aber ist es Zeit, erst einmal meine Silbermedaillen zu feiern«, stellte das Ausdauer-Ass fest.