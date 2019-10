Von dpa

Der 36 Jahre alte Saarländer hat sich in diesem Winter als Industriemechaniker freistellen lassen, um seine ganze Kraft für eine professionelle Darts-Karriere beim Weltverband einsetzen zu können. «Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit meiner Saison. Von meinem Average und von meinem Spiel ist es besser als im letzten Jahr», sagte Clemens der Deutschen Presse-Agentur. Er plane, den Freistellungsantrag im Februar erneut zu stellen, um weiter an seiner Darts-Karriere zu arbeiten.

An diesem Wochenende (1. bis 3. November) hat Clemens eine Wildcard für das große Finale der World Series of Darts in Amsterdam erhalten und darf sich dort mit Größen wie dem niederländischen Weltmeister Michael van Gerwen oder dessen Landsmann Raymond van Barneveld messen. «Es ist etwas Besonderes, wenn man von der PDC eine Wildcard bekommt», sagte Clemens. Für seinen Besuch in der Hauptstadt der Niederlande hat er aber keine großen Pläne: «Ich war noch nie in Amsterdam. Von der Stadt wird man wie immer nix sehen.»