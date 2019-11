Von Hans Peter Tipp

Minden (WB). Handball-Bundesligist GWD Minden hat den dritten Heimsieg in dieser Saison knapp verpasst. In letzter Sekunde musste die Mannschaft des Trainers Frank Carstens am Sonntag gegen den Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten noch durch Jannik Hausmann den Ausgleich zum allerdings leistungsgerechten 30:30 (12:14)-Endstand hinnehmen.