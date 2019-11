Von dpa

München (dpa) - Am Länderspiel-Wochenende konnte Hansi Flick nochmal durchpusten. Auf den akribischen Arbeiter kommt beim FC Bayern eine intensive Zeit zu.

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte Flick nach dem «spektakulär gelungenen Neustart» nach der Trennung von Niko Kovac beim Uli-Hoeneß-Abschied unter dem Beifall der Mitglieder zum Cheftrainer für mindestens acht weitere Spiele ausgerufen. Mit dieser Entscheidung verschafft sich der deutsche Fußball-Rekordmeister Zeit bei der schwierigen Trainersuche. Sogar eine Zusammenarbeit mit Flick als Chefcoach bis Saisonende ist zu einer Option geworden.

Flicks Bis-auf-Weiteres-Status wurde neu definiert. «Wir haben entschieden, dass bis auf Weiteres mindestens bis Weihnachten heißt und möglicherweise darüber hinaus», verkündete Rummenigge auf der Jahreshauptversammlung am Freitagabend. Flick vernahm die Worte in der ersten Reihe sitzend neben Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

Es war eine logische Ankündigung, da große Lösungen für eine dauerhafte Kovac-Nachfolge kurzfristig nicht zu realisieren sind. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt: Sogar eine spektakuläre Rückholaktion von Pep Guardiola steht im Raum. Der neue Präsident Herbert Hainer bezeichnete den bei Manchester City beschäftigten Katalanen nach seiner Wahl als «super Trainer». Der Auftrag des Hoeneß-Nachfolgers erging aber an die operative Führung: «Das ist eine ganz klare Aufgabe des Vorstands. Der hat vom Aufsichtsrat den Auftrag bekommen, in aller Ruhe den richtigen Trainer zu suchen.»

Guardiola tauchte sogar plötzlich auf der Versammlung auf - in einem Videoeinspieler. «Du bist jetzt schon eine Legende in diesem Club. Dein Pep. Uli. Servus», sprach Guardiola. Hoeneß hatte den Spanier 2013 nach München gelotst. Angesprochen auf Guardiola verordnete sich Hoeneß als Ex-Präsident Zurückhaltung: «Vor drei Tagen hätte ich die Frage vielleicht noch beantwortet. Jetzt werde ich so etwas überhaupt nicht beantworten. Ich fühle mich nicht autorisiert, in der Position, die ich jetzt habe, solche Gedanken zu artikulieren.»

Rummenigge, Salihamidzic und der offiziell am 1. Januar 2020 beginnende Vorstands-Neuzugang Oliver Kahn sind am Zug. Den Wunsch eines Mitglieds, Guardiola zurückzuholen, kommentierte Hainer aber bemerkenswert. «Der Vorstand wird versuchen, den besten Trainer zu bekommen.» Der müsse «aber auch verfügbar sein», schränkte der Präsident ein. Guardiola habe «bei Manchester City einen Vertrag».

Der läuft bis 2021. Die Verfügbarkeit ist auch bei weiteren Trainern auf der Shortlist wie Erik ten Hag (Ajax Amsterdam/Vertrag bis 2022) oder Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain/2021) eine Hürde. In der schnelllebigen Fußballwelt verändern sich Dinge aber oft rasant.

Siehe Flick. «Hansi hat etwas geschafft, was nicht so einfach ist, wenn man tief im Schlamassel steckt», lobte Rummenigge nach den zwei Zu-Null-Siegen gegen Olympiakos Piräus (2:0) und besonders Borussia Dortmund (4:0). «Ich finde, Hansi hat eine imponierende Vorstellung von Training, von Taktik. Und er hat einen sehr guten Umgang mit den Spielern. Er ist empathisch. Mir gefällt sein sympathisches Auftreten. Ich sage voller Überzeugung: Wir vertrauen Hansi Flick.»

Der einstige Joachim-Löw-Assistent mochte sich zu seiner längeren Beförderung und Rummenigges Lob am Wochenende nicht äußern. Er konzentriert sich weiter entspannt auf seine Arbeit, die ihm viel Spaß bereitet. Er spürt einen großen Hunger im Team. Allerdings geht sein Cheftrainer-Alltag erst jetzt richtig los. Rummenigge mahnte, «dass wir mit der Situation nicht zu euphorisch umgehen. Wir sind nicht über Nacht in den Schlamassel hineingeraten.»

Fortuna Düsseldorf, Roter Stern Belgrad, Bayer Leverkusen und das Topspiel beim Liga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach lauten die nächsten Aufgaben. «Es ist wichtig, dass wir nach den erfolgreichen Spielen insbesondere gegen Dortmund nachlegen», erklärte Rummenigge. Liefert Flick weiter, dann gibt's zu Weihnachten für ihn vielleicht den Cheftrainer-Vertrag bis zum Saisonende - mindestens.