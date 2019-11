Hat die Qualifikation für Olympia im Sportklettern geschafft: Jan Hojer in Aktion. Foto: Mickael Chavet

Von dpa

Toulouse (dpa) - Jan Hojer hat sich als zweiter deutscher Kletterer die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 gesichert. Der 27 Jahre alte Kölner erreichte bei einem Qualifikations-Event in Toulouse das Finale, was gleichbedeutend ist mit dem Ticket für Tokio.