Nach einem Treffen in der Türkei am Mittwoch zwischen dem Verbandspräsidenten Mehdi Tadsch und Vertretern von Wilmots wurde der Vertrag einvernehmlich aufgelöst, hieß es in einem Bericht der Nachrichtenagentur Isna.

Der Belgier hatte angeblich schon letzten Monat eine Kündigung gefordert, da sein Gehalt nicht rechtzeitig überwiesen wurde. Die Trennung wurde vom Verband aber bislang nicht bestätigt.

Der 50 Jahre alte Belgier Wilmots, früherer Profi beim FC Schalke 04, hatte im Mai einen Vertrag bis zur WM 2022 in Katar unterschrieben, aber schnell zwei Niederlagen in der WM-Qualifikation gegen Bahrain und den Irak kassiert. Damit ist die fest eingeplante Turnier-Teilnahme gefährdet.

Neuer Auswahlcoach soll dem Bericht zufolge der Kroate Branko Ivankovic werden. Der 65-Jährige, der von 1999 bis 2000 Hannover 96 trainiert hatte, war bereits zwischen 2003 und 2006 Nationaltrainer des Irans und schaffte mit dem Land die Qualifikation für die WM 2006.