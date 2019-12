Von dpa

Santa Caterina (dpa) - Skirennfahrer Linus Straßer hat sich im Training eine Handverletzung zugezogen und fällt mehrere Wochen aus. Der 27-Jährige erlitt in Santa Caterina einen Kahnbeinbruch an der rechten Hand, wie er mitteilte.

«Kein Skifahren für mindestens sechs Wochen», schrieb der Münchner bei Facebook. «Ich war so bereit für die Saison, und das werde ich in sechs Wochen wieder sein.» Sein Ziel sei ein Comeback in Kitzbühel.

Der Slalom-Klassiker auf dem Ganslernhang steigt am 26. Januar. Davor verpasst Straßer damit die Torläufe in Val d'Isère, Zagreb, Madonna di Campiglio, Adelboden und Wengen. Darüber hinaus wäre Straßer wohl auch für die Kombinationen in Bormio und Wengen vorgesehen gewesen.

«Ich bin beim Training auf die linke Seite gestürzt und dabei unglücklich über die rechte Hand abgerollt», sagte er. In den nächsten Tag werde Straßer operiert, teilte Mannschaftsarzt Manuel Köhne mit. Auch er prognostizierte, dass der Sportler in sechs Wochen wieder auf Schnee trainieren könne, «sollte alles gut verlaufen».

Straßer war nach dem Rücktritt von Routinier Felix Neureuther der größte Hoffnungsträger im Slalom und hatte als Achter beim ersten Rennen in Levi vor knapp zwei Wochen prompt überzeugt.