Trainer Didier Deschamps hält den WM-Pokal in die Höhe: Der 51-Jährige hat seinen Vertrag als Coach der französischen Nationalmannschaft bis zum Ende der Fußball-WM 2022 in Katar verlängert. Foto: dpa

Paris (dpa). Der französische Weltmeister-Trainer Didier Deschamps hat seinen Vertrag bis zum Ende der Fußball-WM 2022 in Katar verlängert. Darauf verständigte sich der 51 Jahre alte Coach mit dem Verbandspräsidenten Noël Le Gräet. Das teilte der französische Verband FFF am Dienstag in Paris mit.