Er bekam vom Arzt vier Wochen Boxverbot erteilt, heißt es in der Mitteilung. Der Kampf am 11. Januar gegen den Briten Joe Joyce in der Tui-Arena in Hannover ist damit geplatzt.

Hucks Bruder und Manager Kenan Hukic will den Kampf nun zu einem späteren Zeitpunkt in Deutschland ausrichten. Der langjährige Cruisergewichts-Champion Huck war 2018 ins Schwergewicht gewechselt. Sein Gegner Joyce hatte als Amateur bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio Silber gewonnen.