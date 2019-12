Von dpa

Die Auswahl um Kapitän Moritz Seider verlor ihr abschließendes Gruppenspiel gegen Russland mit 1:6 (0:2, 0:3, 1:1) und belegt zum Abschluss der Vorrunde den fünften und letzten Platz der Gruppe B. Nur die ersten vier Nationen ziehen ins Viertelfinale ein. Dem Aufsteiger aus Deutschland war ein Sieg gegen Gastgeber Tschechien gelungen. Gegen Russland erzielte Nino Kinder (Winnipeg Ice) den Ehrentreffer kurz vor Schluss.

Gegen Kasachstan, das Schlusslicht der Gruppe A, geht es nun in drei Partien um den Klassenerhalt in der Top-Division. Die erste Partie findet am Donnerstag (10.00 Uhr) statt. Die weiteren Spiele sind am 4. und 5. Januar angesetzt (jeweils 11.00 Uhr).