Bei der EM 2018 war Carsten Lichtlein noch für den DHB aktiv. Mittlerweile ist das Kapitel Nationalteam so gut wie abgeschlossen. Foto: dpa

Was hat den Ausschlag für den Wechsel vom HC Erlangen nach Minden gegeben?

Carsten Lichtlein: GWD-Trainer Frank Carstens hat sich schon Anfang November bei mir gemeldet. Ich kenne ihn auch noch aus der Nationalmannschaft und wir schätzen uns sehr. Ich habe aber auch mit Erlangen verhandelt. Mein Grundsatz ist, dass der Verein, bei dem ich spiele, der erste Ansprechpartner ist. Aber wir konnten uns nicht einigen. Frank Carstens hat mir sein Konzept mit der Mischung aus jungen und erfahrenen Spieler vorgestellt, was mich überzeugt hat. Es hat einfach gepasst mit Minden.

Minden schafft es schon einige Zeit, sich auch als vermeintlich Kleiner in der Bundesliga zu halten. Beeindruckt Sie das?

Lichtlein: Auf jeden Fall. Und GWD hat immer gute Spieler hervorgebracht, wie etwa Arne Niemeyer, Jan-Fiete Buschmann oder Rolf Hermann. Sie haben eine gute Jugendarbeit, davon profitieren sie immer wieder. Es macht Spaß mit jungen Spielern zusammen zu arbeiten und zu sehen, wie sie sich entwickeln.

Noch ist der Abstieg von GWD Minden nicht auszuschließen. Würde Ihr Vertrag auch für die 2. Liga gültig sein?

Lichtlein: Der Vertrag ist nur für die 1. Liga gültig. Mit der Option Abstieg beschäftige ich mich aber nicht. Frank Carstens ist ein sehr guter Trainer. In der Vorrunde hatte GWD großes Verletzungspech. Ich bin überzeugt, dass wenn alle an Bord sind, genug Potenzial in der Mannschaft steckt, um die Klasse zu halten.

Sie haben betont, wie sehr es sie freut, nach OWL zurückzukehren. Haben die acht Jahre beim TBV Lemgo (2005 bis 2013) Sie so geprägt?

Lichtlein: Auf jeden Fall. Ich habe mich da immer sehr wohl gefühlt. Ich freue mich wahnsinnig auf die Derbys in dieser handballverrückten Region.

Sie sind 39. Zwickt es heutzutage nach Training und Spielen schon mal mehr als noch vor einigen Jahren?

Lichtlein: Die Regeneration dauert etwas länger. Aber in Sachen Leistungsniveau und Fitness fühle ich mich gut und habe auch gute Spiele gemacht. Körperlich sehe ich da keine Gebrechen. Es macht einfach Spaß, Handball zu spielen. Das Feuer ist noch da.

Was man bei Joachim Bitter sieht, der von Nationaltrainer Christian Prokop für die gerade laufende Europameisterschaft nominiert worden ist. Hätten Sie bei einem Anruf von Prokop auch zugesagt?

Lichtlein: Ich habe ihm damals gesagt: Wenn er mich braucht, dann bin ich da. Christian möchte einen dritten, erfahrenen Torwart in der Hinterhand haben. Jogi (beim TVB 1898 Stuttgart unter Vertrag, Anm. d. Redaktion) spielt eine überragende Saison, deshalb ist es vollkommen verdient, dass er dabei ist.

Ist das Thema Nationalmannschaft für Sie grundsätzlich abgehakt?

Lichtlein: Ja, schon. Wenn er mich brauchen würde und anruft, klar, dann wäre ich dabei. Aber ansonsten steht die Familie jetzt im Vordergrund. Meine Söhne sind zehn und fünf Jahre alt. Deshalb genießt man die handballfreie Zeit, die man sonst mit der Nationalmannschaft nicht hatte, jetzt mit der Familie.

Was trauen Sie den Deutschen bei der Europameisterschaft zu?

Lichtlein: Es ist eine gute Mannschaft. Das Teamgefüge passt. Ich glaube schon, dass dort einiges möglich ist. Vor- und Hauptrunde dürften kein Problem sein. Danach ist alles möglich: Da entscheidet die Tagesform und ob alle verletzungsfrei durchkommen. Aber ich denke, dass sie in die Endrunde kommen werden.