Amos Pieper (links), hier während des Trainingslagers von Arminia Bielefeld in Benidorm, darf auf seine Teilnahme an den Olympischen Spielen hoffen. Foto: Thomas F. Starke

Die öffentlich gehandelten 2014er Weltmeister Thomas Müller und Mats Hummels sind aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum Testpool der A-Nationalmannschaft ebenfalls weiter Optionen, die Kuntz in einem DFB-Interview am Mittwoch allerdings nicht bestätigte.

Kuntz zum Blitzbesuch bei Pieper in Benidorm

Auch Abwehrspieler Amos Pieper vom Zweitliga-Spitzenreiter Arminia Bielefeld darf auf seine Teilnahme an den Olympischen Spielen hoffen. Sein Name steht ebenfalls auf der Liste. Kuntz berief Pieper Ende 2019 erstmals ins Aufgebot. Am vergangenen Sonntag stattete der U21-Nationaltrainer Pieper und den Arminen im Trainingslager im spanischen Benidorm einen Blitzbesuch ab. Dort verriet er, dass Pieper „eine sehr gute Perspektive“ habe, gerade auch was mögliche U21-Einsätze in diesem Jahr angehe. „Wenn er im Verein spielt, wird er auch bei uns seine Einsätze kriegen“, sagte Kuntz.

Przondziono bestätigt: Kilian auf der Liste

Unterdessen hat Martin Przondziono, Sportchef des Erstligisten SC Paderborn bestätigt, dass auch SCP-Verteidiger Luca Kilian der rund 50 Spieler umfassenden Liste angehört.

„Wir haben natürlich intern und extern besprochen, dass wir Spieler aus möglichst vielen unterschiedlichen Vereinen nominieren, damit kein Klub extrem benachteiligt wird. Wobei der Termin für Olympia dieses Jahr nicht so störend für die Vorbereitung liegt“, sagte Kuntz mit Blick auf die Sommerspiele vom 24. Juli bis zum 9. August in Tokio. „Dazu haben wir festgelegt, dass kein Spieler an zwei Turnieren – also der Euro und Olympia – teilnehmen wird. Die Spieler werden bei ihrer Rückkehr von Olympia auf einem ähnlichen Level sein, wie wenn sie die Vorbereitung mitgemacht hätten.“

Kuntz darf Spieler nominieren, die nach dem 1. Januar 1997 geboren sind. Drei Akteure dürfen auch älter sein. „Aber die drei älteren Spieler werden unser letztes Puz-zleteil sein“, sagte Nationaltrainer Kuntz. Die finale Nominierung erfolgt im Juni.