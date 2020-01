Wird mit den Bayern in Verbindung gebracht: Real-Rechtsverteidiger Álvaro Odriozola (r). Foto: Francisco Ubilla

Von dpa

München (dpa) - Der FC Bayern München ist laut Medienberichten am Spanier Álvaro Odriozola von Real Madrid interessiert. Nach Informationen von «Sport Bild» und «Bild» steht der deutsche Fußball-Rekordmeister «kurz vor der Verpflichtung eines Rechtsverteidigers».

Dabei sei der 24 Jahre alte Odriozola in den Fokus gerückt. Dieser war 2018 von Real Sociedad San Sebastian zu den Königlichen gewechselt, kommt aber an Dani Carvajal nicht vorbei. Sky Sport hatte bereits am Montagabend gemeldet, dass im Sommer Achraf Hakimi von Borussia Dortmund zu Real zurückkommen werde, weshalb die Madrilenen Odriozola «wohl die Freigabe für den FC Bayern geben würden».

Zuletzt wurden als potenzielle neue Rechtsverteidiger für die Münchner auch Thomas Meunier (Paris Saint-Germain), Joao Cancelo (Manchester City) oder Nelson Semedo (FC Barcelona) gehandelt.