Von Sebastian Bauer

Am Sonntagmorgen (Ortszeit) stürzte der 41-Jährige nahe Los Angeles mit einem Hubschrauber ab. Bryant starb, wie alle acht anderen Insassen des Helikopters. Darunter seine 13-jährige Tochter Gianna. Auch sie liebte wie ihr Vater den Basketball, spielte selbst und begleitete das NBA-Idol zu vielen Spielen. Bryant hinterlässt seine Frau Vanessa und drei Töchter, die jüngste wurde erst im Juni 2019 geboren.

Profis jeglicher Sportarten, NBA-Klubs, Fußballvereine, Sportverbände und Staatschefs kondolierten kurz nach dem Bekanntwerden des Unglücks. „Du hast so viele auf der Welt inspiriert, mich eingeschlossen. Du wirst immer vermisst werden. Du wirst immer in Erinnerung bleiben. Du wirst immer geliebt werden. Ruhe in Frieden mit deinem Engel Gigi“, twitterte Ex-Basketballstar Dirk Nowitzki.

„Mamba Mentality“

Kobe Bryant verkörperte als Basketballer diesen Mix aus Talent, Charisma und Arroganz, um 20 Jahre den Ton dort anzugeben, wo nur die Größten mitmischen – ganz oben. Auf dem Feld war die Mamba, wie sich Bryant selbst nannte, unbarmherzig, oft rau und bissig wie eine Schlange. Das alles paarte sich mit einer spielerischen Geschmeidigkeit, wie man sie zuvor nur bei Michael Jordan, dem größten Basketballer aller Zeiten, gesehen hatte.

Bryant musste für dieses Topniveau seine gesamte Karriere lang hart arbeiten, schob Extraschichten, feilte stetig am Wurf, seiner Geschwindigkeit und Defense. Immer besser sein als die anderen, immer ein Stück höher springen als der Gegner, immer ehrgeizig und verbissen aufs Ziel fokussiert: Kobe Bryant selbst nannte das die „Mamba Mentality“, seine ganz eigene Mentalität.

Der Superstar perfektionierte das Bild eines Leaders. Seine Wohlfühlzone war die nervenaufreibendste Phase des Spiels. In der Crunch Time, den letzten, den wichtigsten Momenten einer Partie, wirkte die Lakers-Legende fokussiert wie kein anderer. Es waren diese Momente, wenn die Mitspieler Kobe suchten, die Verteidiger Bryant belagerten und die Augen der Fans auf der Mamba ruhten, die zum Sprung ansetzte und das Ziel anvisierte. So oft nahm Bryant den letzten, den womöglich entscheidenden Wurf zum Sieg – und verwandelte.

Mit seinem Ego eckte einer der größten Egomanen auf dem Spielfeld häufig mit Teamkollegen und Trainern an. Kobe Bryant war immer Kobe Bryants größter Fan. Michael Jordan riefen die Fans „His Airness“. Den Spitznamen „Black Mamba“ verpasste sich Bryant dagegen selbst. Die Aggressivität und die Geschmeidigkeit einer Giftschlange seien „eine perfekte Kombination dessen, was mein Spiel sein soll“, beschrieb es Kobe Bryant einmal selbst.

Neustart aus einer Lebenskrise

„Black Mamba“ diente auch als Selbstschutz. Ab 2003 benutzte der Basketballer diesen Spitznamen und nutzte ihn als Neustart aus einer Lebenskrise. Kurz zuvor hatte ihn eine 19-Jährige der Vergewaltigung bezichtigt. Bryant bestritt dies, gab aber zu, seine Frau betrogen zu haben. Das Verfahren wurde eingestellt, doch Bryant war geläutert. „Ich war ganz oben im Basketball und ein Jahr später wusste ich absolut nicht mehr, wohin das Leben führt. Also habe ich die Black Mamba kreiert. Kobe kümmerte sich um die persönlichen Herausforderungen und die Black Mamba erledigte die Dinge auf dem Court“, erklärte Bryant damals.

Auf dem Parkett der NBA war die Nummer 24 vielleicht der größte Laker aller Zeiten, trotz Vorgängern und Mitspielern wie Earvin „Magic“ Johnson oder Center-Legende Shaquille O’Neal. Fünf Titel holte Kobe Bryant mit einem der bekanntesten Sportteams der Welt. Im Jahr 2008 wurde er zum wertvollsten Spieler (MVP) der Liga gewählt, war zweimal MVP der Finals und ist mit 33.643 Punkten der viertbeste Werfer der NBA-Geschichte.

Selbst die, die auf dem gleichen Niveau wie Kobe Bryant spielten und spielen, blickten und blicken auf zur „Mamba“. Etwa der neue Lakers-Superstar „ LeBron James. Auf seinen Schuhen hat James nicht nur Bryants Initialen KB, sondern auch dessen Trikotnummer und „Mamba 4 Life“ eingestickt. „Er ist jemand, den ich auf dem Feld verehrt habe“, sagte der „King“ erst vor wenigen Tagen.

Die nächste Generation inspirieren

So verbissen und unnahbar Kobe Bryant auf dem Feld war, so umgänglich erschien er neben dem Court. Bryant galt als weltoffen, was nicht zuletzt daran lag, dass er einen Teil seiner Kindheit in Italien verbrachte. Von 1984 bis 1991 lebte Kobe Bryant mit seiner Familie in der Region Emilia-Romagna. Sein Vater Joe, selbst Basketballprofi, spielte in den letzten Jahren seiner Karriere in Südeuropa. Bryant sprach fließend italienisch und liebte den Fußball, vor allem den AC Mailand.

Es war seine inspirierende Art auf und neben dem Spielfeld, welche die Menschen fesselte. Und seine Inspiration wird bleiben. Bryant selbst sagte einmal in einem Interview: „Wenn du etwas schaffen möchtest, das über Generationen anhält, dann musst du die nächste Generation inspirieren.“ Genau das ist ihm gelungen.