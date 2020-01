Der 42-jährige Gianluigi Buffon von Juventus Turin vor dem Spiel gegen Cagliari Calcio am 6. Januar. Foto: dpa

Sein Agent Silvano Martina ergänzte am Mittwoch mit Blick auf Angebote, die Buffon zuletzt hatte: „Noch hat er nichts entschieden. Er hat gesagt, er beende diese Saison und entscheide dann, je nachdem wie er sich fühlt, was er danach macht.“ In Turin kommt der 1,92-Meter-Mann als zweiter Keeper nach Wojciech Szczesny immer wieder zum Einsatz. Sein Vertrag läuft bis Juni 2020.

Geburtstag „mit Lächeln auf den Lippen” akzeptiert

Gianluigi Buffon - so sein voller Namen - war am Dienstag 42 geworden. „Ab einem gewissen Alter ist der Geburtstag kein riesiges Fest mehr, aber er ist etwas Unausweichliches, das sich mit einem Lächeln auf den Lippen akzeptieren lässt“, sagte er laut der Nachrichtenagentur Ansa.