Sebastian Vollmer holte in den Jahren 2015 und 2017 die begehrteste Football-Trophäe der Welt mit den New England Patriots. Foto: dpa

Bielefeld/Boston (WB/sba). Wenn es einer wissen muss, was nötig ist, um den Super Bowl zu gewinnen, dann ist es Sebastian Vollmer (35). Zweimal holte der Ex-Profi die begehrteste Football-Trophäe der Welt mit den New England Patriots (2015, 2017). Das WESTFALEN-BLATT erreichte den gebürtigen Kaarster (Nordrhein-Westfalen) in Boston, kurz vor seinem Abflug zum Super Bowl in Miami. So tippt der heutige TV-Experte den Ausgang des Finales: