Lemgos Christoph Theuerkauf setzt zum Wurf an, der TBV siegte verdient gegen Minden. Foto: imago

Lemgo (WB/o.k.). Der TBV Lemgo hat am Sonntag in der Handball-Bundesliga GWD Minden 31:26 (15:11) geschlagen. Vor 4612 Zuschauer waren beim OWL-Derby Jonathan Carlsbogard (TBV/7) und Christoffer Rambo (GWD/5) die Treffsichersten in ihrem Team.