Von Dirk Schuster und Sebastian Bauer

Bielefeld (WB). Geboren in Bielefeld, zu Hause in Hücker-Aschen, Jugendhandballer beim TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck, Jugendkicker beim VfL Theesen, Abi an der Gesamtschule Schildesche, Profi bei Arminia: Der DSC Drive mit Fabian Kunze ist Roadmovie und Heimatfilm in einem.

Der 21-Jährige kam im vergangenen Sommer vom SV Rödinghausen nach Bielefeld. Der Sprung von der 4. in die 2. Liga ist dem Mittelfeldakteur besser gelungen, als viele das erwartet hatten. Kunze bekam zuletzt vermehrt Einsatzzeit. Er ist häufig dann gefragt, wenn es gilt, ein Resultat zu sichern. Bei Arminia soll ihm nun gelingen, was dem Dortmund-Fan beim FC Schalke verwehrt blieb: der Durchbruch. Über schwarz-gelbe Träume in königsblauer Bettwäsche, sein Los als Zwilling und Papas Kritik am Spielfeldrand spricht Kunze in der elften Folge des DSC Drive. Und er erklärt, warum er beim Training auch im Zweikampf mit Fabian Klos nicht zurückzieht.

Den neuen DSC Drive gibt es hier:

