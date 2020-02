Laut Mitteilung des ostwestfälischen Vereins erhält der 24-Jährige in Minden einen ab Sommer gültigen Vertrag bis 30. Juni 2022. Für die laufende Saison war der gebürtige aus Freiberg (Sachsen) stammende Reißky vom Ligakonkurrenten Füchse Berlin ausgeliehen. Im Jahr 2018 gewann er mit den Füchsen den EHF-Pokal.

„Christoph hat in den vergangenen Monaten gezeigt, dass er gut in unseren Kader passt und wir sind froh, dass wir mit ihm weiterarbeiten können“, erklärte Mindens Sport-Geschäftsführer Frank von Behren am Mittwoch.