Bremen (dpa). Der langjährige Bundesliga-Trainer Thomas Schaaf zweifelt daran, dass sich die Gesellschaft und der Profi-Fußball durch die Corona-Krise wirklich verändern. Zwar sei es unabdingbar, aus dieser Situation Rückschlüsse zu ziehen. In der Vergangenheit sei das aber auch nur selten geschehen. „Ich sage nur: Robert Enke ...“, sagte Schaaf am Freitag in einem Interview des Online-Portals „Sportbuzzer“. „Ich kann mich noch sehr gut an die Situation erinnern, als viele von uns in Hannover im Stadion gesessen haben, um uns von Robert Enke zu verabschieden. Jeder war sehr betroffen, jeder hat gesagt „Jetzt muss sich etwas ändern““, erinnerte sich Schaaf.